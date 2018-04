Düsseldorf (ots) - In den Dienstgebäuden des Freistaats Bayernsollen ab Juni Kreuze hängen - das hat das bayerische Kabinett amDienstag beschlossen. Jetzt weist das Bistum Essen diese Maßnahme alsInstrumentalisierung des Kreuzes für politische Zwecke zurück. "Aufden ersten Blick ist es sicher erfreulich, wenn das Kreuz als Symboldes Christentums so öffentlich wertgeschätzt wird", teilte einBistumssprecher der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Online-Ausgabe) mit. "Allerdings nur, wenn dieser Schritt nichtprimär politisch motiviert ist. Vor diesem Hintergrund löst dieInitiative des bayerischen Ministerpräsidenten Unbehagen aus." WieSöder ausdrücklich betone, sei das Kreuz für ihn nicht Symbol einerReligion, sondern "sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten derRechts- und Gesellschaftsordnung in Bayern und Deutschland". DieseEinschätzung entspreche nicht dem Verständnis des Bistums. FürChristen sei das Kreuz Symbol der Hoffnung für alle Menschen, dassdas Leben nicht mit dem Tod zu Ende sei. "Es ist jenen recht zugeben, die den Verdacht hegen, dass das Kreuz in Bayernzweckentfremdet und gewissermaßen instrumentalisiert wird", heißt esin der Stellungnahme des Bistums. "Es ist wohl kaum davon auszugehen,dass eine nordrhein-westfälische Landesregierung eine ähnliche Ideehätte."URL: http://www.rp-online.de/1.7538594Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell