Rheinische Post: Skiverband plädiert für Trainer-Hochschule

Der Leiter der Trainerschule des DeutschenSkiverbandes (DSV) fordert vom organisierten Sport, bei derTrainerausbildung neue Wege zu gehen. "Der gesamte deutsche Sportwäre aufgrund seines bestehenden vielfältigen Aus- undFortbildungsangebotes in Haupt- und Ehrenamt gut beraten, über eineeigene Hochschule des Deutschen Sports nachzudenken. Wir sollten unsdem internationalen Trend anschließen und der Ausbildung unsererTrainer mehr Gewicht geben, sie professionalisieren und derakademischen Ausbildung eine hohe Priorität einräumen", schreibtJürgen Wolf in einem Gastbeitrag für die Düsseldorfer "RheinischePost" (Freitag). Denn es gelte: "Wer Weltklasse und olympischeMedaillen will, muss auch im Bereich der Personalqualifizierung dienötigen Voraussetzungen schaffen und für deren finanzielleAbsicherung sorgen." Der 61-jährige frühere Skilangläufer findet diepropagierte Traineroffensive des Deutschen Olympischen Sportbundes(DOSB) in der Praxis bislang wirkungslos. Diese zeige "zumindest imBereich der gesellschaftlichen Anerkennung des Trainerberufs keineFortschritte".