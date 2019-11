Rheinische Post: Skisprung-Bundestrainer will wieder um Medaillen kämpfen

Düsseldorf (ots) - Der neue Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher will mitdem DSV-Team an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen und junge Athletenan den Weltcup heranführen. "Unser Ziel ist es, dass sich ein bis zwei Athletenim Weltcup stabil unter den Top Ten bewegen und damit reelle Chancen auf einenPodestplatz haben. Im Nationen-Cup wollen wir uns unter den besten dreiplatzieren. Ein Höhenpunkt im kommenden Winter ist die Skiflug-WM. In Planicawollen wir sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft um Medaillen kämpfen.Darüber hinaus wollen wir unsere junge Springer aus der zweiten Wettkampfebenein den Weltcup entwickeln. Der Schritt vom Continentalcup in den Weltcup istgroß und wir wollen den Aktiven hier das Vertrauen geben", sagte Horngacher derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag).Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4445656OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell