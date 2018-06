Rheinische Post: Sinnlose Bau-Hilfe Kommentar Von Antje Höning

Düsseldorf (ots) - Der Staat wird aus Schaden nicht klug: Bis 2005verschenkte er Milliarden an Eigenheimzulage, ohne dass sich dieVersorgung verbesserte. Trotzdem holt er das Instrument nun unterneuem Namen hervor. Die Motivation ist ehrenwert: Für Familien wirdes immer schwerer, Eigentum zu erwerben. Doch das Baukindergeld machtes nicht besser: Vor allem in Großstädten wird es die Preise treiben.Am Ende landet es wie jede schlechte Subvention in den TaschenDritter, der Bodenbesitzer und Bauunternehmer. Es produziert nurMitnahmeeffekte, ohne das Angebot zu erhöhen. Durch die nunausgerechnet vom SPD-Finanzminister forcierte Flächenbegrenzung auf120 Quadratmeter wird alles noch schlimmer: Wer sich das Haus in derStadt nicht leisten kann und aufs Land ausweichen will, wird dortkaum ein kleines, förderfähiges Haus finden. So wird dasBaukindergeld zur sozial fragwürdigen Hilfe für Großstädter. Dableibt nur eins: rasch den Abrissbagger für die Idee bestellen - unddie wahren Probleme angehen: mehr Bauland ausweisen und der EZB dieZinswende erleichtern.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell