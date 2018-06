Rheinische Post: Simon Rolfes sieht Führungsspieler im DFB-Team in der Pflicht

Düsseldorf (ots) - Ex-Nationalspieler Simon Rolfes (36) nimmt dieFührungsspieler in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in diePflicht, um eventuelle Misstöne im WM-Kader in den Griff zu bekommen:"Eine Mannschaft besteht nie aus nur einer Gruppe. Jeder Profi hatMitspieler, mit denen er besonders gut auskommt. Das ist völligunproblematisch. Im Misserfolg besteht aber die Gefahr, dass sichdiese Gruppen voneinander abkapseln. Wenn das passiert, müssen dieFührungskräfte dafür sorgen, dass diese Gruppen wiederzueinanderfinden. Nur gemeinsam kann gegen Schweden der Sieg geholtwerden", schreibt der Vizeeuropameister von 2008 in einem Gastbeitragfür die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Donnerstag). "In einemTurnier hat man keine Zeit, so etwas schleifen zu lassen, da dienächste Niederlage schon das Aus bedeuten kann", so der 26-maligeNationalspieler.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell