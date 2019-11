Rheinische Post: Siemens-Chef Kaeser: AfD gefährdet Arbeitsplätze in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Düsseldorf (ots) - Die AfD gefährdet nach Ansicht von Siemens-Chef Joe KaeserArbeitsplätze in Deutschland. "Eine Partei, die Deutschland abschotten will undandere Kulturen ausgrenzt, schadet unserem Ansehen und unseren Exportinteressenin der Welt und gefährdet damit Arbeitsplätze in unserem Land", sagte Kaeser derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Deshalb sei die beste Alternativefür Deutschland Exportkraft und faire Offenheit gegenüber der ganzen Welt. DieAfD sei eine demokratisch zugelassene Partei, aber sie habe "rechtsnationaleElemente". Kaeser: "Das jagt mir Schauer über den Rücken." Er betonte: "Ichwähle die AfD nicht und werde sie auch nie wählen." Man müsse der AfD mitsachlicher Aufklärung begegnen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4454737OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell