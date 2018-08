Rheinische Post: Sido kritisiert Campino wegen Echo-Eklat

Düsseldorf (ots) - Der Berliner Rapper Sido nimmt die beidenRapper Kollegah und Farid Bang nach dem Echo-Eklat in Schutz."Keiner von denen will einem Auschwitz-Opfer zu nahe treten. Das warein blöder Witz. Bei einem Komiker hätte es wahrscheinlich keineDebatte gegeben. Aber bei einem Rapper passt es in das Bild desSkandal-Musikers", sagte Sido der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag). Zudem kritisierte Sido in dem Zusammenhang denDüsseldorfer Sänger Campino, der Kollegah und Farid Bang scharfkritisiert hatte. "Schade finde ich, dass ausgerechnet jemand wieCampino in seiner Reaktion zwischen den Zeilen nach Zensur ruft. EinRocker, der Frontmann der Toten Hosen, das geht doch gar nicht. Dashat mich sehr enttäuscht. Am Ende war es ein PR-Erfolg für Kollegah.Die haben viele Platten verkauft. Trotzdem war es gut, denn jetzt istwenigstens der Echo vorbei", sagte Sido.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell