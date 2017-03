Rheinische Post: Sicherheit geht vor Kommentar Von Detlev Hüwel

Düsseldorf (ots) - Wenn an einem verkaufsstarken Samstag eingroßes Einkaufszentrum auf Anordnung der Sicherheitsbehörden komplettgeschlossen bleibt, muss schon ein schwerwiegender Grund vorliegen.Die ernstzunehmende Warnung vor einem Anschlag wie am Wochenende inEssen ist fraglos ein solcher Grund. Allerdings mag verwirren, dassdie Behörden konsequent handelten und keine Menschen auf dieShoppingmeile ließen, während der zuständige NRW-Innenminister sagt,es lägen keine Hinweise dafür vor "dass mit Umsetzung oderVorbereitungen" des angedrohten Anschlags begonnen wurde. Wie passtbeides zusammen? Das wird der Minister noch näher erläutern müssen.Aber im Zweifelsfall kann man gar nicht vorsichtig genug sein. EinDank daher für die Wachsamkeit der Sicherheitsdienste, den Einsatzder Polizeibeamten und das Verständnis der Ladenbesitzer. Man magsich gar nicht vorstellen, dass sich ein fanatischerSelbstmord-Attentäter in einem gut besuchten Kaufhaus unter diefriedliche Menschenschar mischen könnte.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell