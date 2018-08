Rheinische Post: Serap Güler lobt das Schützenwesen

Düsseldorf (ots) - Die CDU-Politikerin Serap Güler,Staatssekretärin im NRW-Integrationsministerium, hat dasSchützenwesen in Deutschland als "Teil der lokalen Identität" gelobt.Der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) sagte Güler: "Mir warlange das Schützenwesen fremd, bis ich in Köln Schützenvereinekennengelernt habe." Natürlich könne man als Frau darüber streiten,ob das alles zeitgemäß sei, vor allem die Bruderschaften, "abernichtsdestotrotz findet man so schnell einen Anschluss in einerStadt, wenn man neu ist - auch ich als Nicht-Schütze." DasSchützenwesen sei "in vielen Orten oft ein wichtiger überJahrhunderte gewachsener Teil der lokalen Identität", so Güler. EinVereinsleben müsse nicht nur für Solidarität und Nächstenliebestehen, es könne auch für Gemeinschaft stehen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell