Rheinische Post: Seehofer steigt in den NRW-Wahlkampf ein

Düsseldorf (ots) - CSU-Chef Horst Seehofer wird sich in denNRW-Landtagswahlkampf einschalten. "Ich habe Herrn Seehofereingeladen und er hat zugesagt", sagte NRW-CDU-Chef Armin Laschet derin Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe).Innere Sicherheit, Bildung und Wirtschaft mache die CDU in NRWbewusst zu Themen - und orientiere sich dabei an der "vorbildlichen"Situation in Bayern. Laschet zeigte sich nach der einstündigenUnterredung in München "zuversichtlich", dass auch der Konflikt derbeiden Schwesterparteien beigelegt und es Anfang Februar zurgemeinsamen Präsidiumssitzung kommen könne. In unruhigen Zeiten seiensich beide Parteien in fast allen Bereich einig, bis hin zurFlüchtlingspolitik. "Beide wollen eine Reduzierung derFlüchtlingszahlen, Ordnung ins System bringen, Asyl von Einwanderungtrennen und eine Einwanderungsbegrenzung per Gesetz", sagte derCDU-Vizevorsitzende. Zum Streit um das Wort "Obergrenze" erklärteLaschet, in "gegenseitigem Respekt" könne man auch damit leben, dasseinzelne Punkte unterschiedlich artikuliert würden. Es habe immer eineigenes Programm der CSU gegeben.