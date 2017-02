Rheinische Post: Seeheimer Kreis stützt Agenda-Kurs von SPD-Kanzlerkandidat Schulz

Düsseldorf (ots) - Der konservative SPD-Flügel "Seeheimer Kreis"stützt die von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz geplantenKorrekturen an der Agenda 2010. "Das sind Reparaturmaßnahmen, wo dieAgenda 2010 nicht so gewirkt hat, wie wir uns das vorgestellt haben,wo es Fehlentwicklungen und Missbrauch gab", sagte Seeheimer-ChefJohannes Kahrs der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Dienstagausgabe). Kahrs zeigte sich davon überzeugt, dass auch dasArbeitslosengeld I reformiert werden müsse. "Wenn jemand 30 Jahregearbeitet hat, muss er anders behandelt werden als jemand, der nurdrei Jahre erwerbstätig war."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell