Rheinische Post: Schwesig will Gebührenfreiheit für Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahre

Düsseldorf (ots) - Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) willfür Kinder von null bis sechs Jahren die Gebührenfreiheit fürKindertageseinrichtungen einführen. "Der Bund soll stärker in dieKita-Finanzierung einsteigen und damit die Kitas für alleAltersgruppen von null bis sechs Jahren gebührenfrei machen", sagteSchwesig der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe). "Nach unseren Berechnungen durch die TechnischeUniversität Dortmund gehen wir von Kosten von etwas mehr als 3,5Milliarden Euro aus", sagte Schwesig. "Wir prüfen gerade, wie vielein Kita-Bundesprogramm konkret kosten würde", so dieSPD-Politikerin. "Die Abschaffung der Kitagebühren wäre eine wirksameEntlastung der Familien", sagte sie.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell