Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, ManuelaSchwesig (SPD), hat eine Einigung im Streit um die Grundrente gefordert. "Icherwarte am Sonntag eine Einigung bei der Grundrente", sagte sie der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). Unter Bezug auf 30 Jahre Mauerfall betonte sie:"Schöne Reden zu festlichen Anlässen reichen nicht aus. Wir brauchen auch Taten.Gerade in den ostdeutschen Ländern würden viele Rentnerinnen und Rentner von derGrundrente profitieren." In Ostdeutschland gehe jetzt die Generation in denRuhestand, die nach 1990 die ostdeutschen Länder neu aufgebaut habe, oft zuniedrigen Löhnen. "Es geht hier nicht nur um finanzielle Fragen, sondern auch umdie Anerkennung von Lebensleistungen. Die Grundrente wäre im Jahr 30 nach derFriedlichen Revolution ein wichtiges Signal", betonte Schwesig. DieSPD-Politikerin verwies auch darauf, dass die letzten 30 Jahre den Ostdeutschenviel größere Veränderungsbereitschaft abgefordert habe. "Das wirkt sich bisheute aus."