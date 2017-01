Rheinische Post: Schwesig: Gesetz zu Lohngerechtigkeit hilft 14 Millionen Beschäftigten

Düsseldorf (ots) - Frauenministerin Manuela Schwesig (SPD) siehtdurch ihr Gesetz zur Lohngerechtigkeit ein Tabu in Deutschlandfallen. "Man muss das Tabu brechen, dass über Geld nicht gesprochenwird, wenn wir wollen, dass Frauen und Männer beim Gehalt nichtgegeneinander ausgespielt werden", sagte die Ministerin der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). DasGesetz soll am Mittwoch das Bundeskabinett passieren. "Das ist einechter Durchbruch", sagte Schwesig, denn bisher gebe es kein Gesetz,das dieses Thema - gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit- voranbringe, so die Ministerin. Demnach sollen vor allem Frauen,die häufig bei gleicher Arbeit weniger verdienen als Männer,profitieren. Alle Beschäftigten in Betrieben ab 200 Mitarbeiternerhalten dem Entwurf zufolge künftig einen Auskunftsanspruch, wasKollegen in gleichwertigen Positionen verdienen. "Das sind 14Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", betonte Schwesig. "Esgeht darum, verkrustete Strukturen aufzubrechen."KONTEXT:Frauen verdienten im Jahr 2015 nach Angaben des StatistischenBundesamtes im Durchschnitt 21 Prozent weniger als Männer. Wenn manberücksichtigt, dass sie häufiger in Teilzeit arbeiten, seltener inFührungspositionen aufsteigen und eher in sozialen Berufen mitgeringeren Verdiensten tätig sind, verringert sich die Lücke auf etwasieben Prozent.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell