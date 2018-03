Rheinische Post: Schutzquote für Flüchtlinge hängt von Bundesland ab

Düsseldorf (ots) - Bei der Schutzquote für Flüchtlinge gibt es inden einzelnen Bundesländern erhebliche Unterschiede. Das zeigenEinzelauswertungen aus den Ländern durch das Bundesamt für Migrationund Flüchtlinge (BAMF), die der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Montagausgabe) vorliegen. Demnach schwankte dieSchutzquote im vergangenen Jahr zwischen 72,8 Prozent im Saarland und24,5 Prozent in Brandenburg. Während 2017 einige Länder wie Bayern(31,8 Prozent), Baden-Württemberg (37,7 Prozent) und die meistenostdeutschen Länder unter dem Bundesdurchschnitt von 43,4 Prozentlagen, wurde außer im Saarland, in Bremen mit 59,7 Prozent, inHessen (53,2 Prozent), Schleswig-Holstein (52,4 Prozent) undNiedersachsen (52,4 Prozent) mehrheitlich positiv über dieAsylanträge entschieden. Im Mittelfeld bei der Schutzquote lagenNordrhein-Westfalen mit 45,3 Prozent, Rheinland-Pfalz (44,6Prozent), Thüringen (44,1 Prozent) sowie die Stadtstaaten Hamburg(47,9 Prozent) und Berlin (44,3 Prozent). Der KonstanzerPolitikwissenschaftler Gerald Schneider kritisiert, die großenUnterschiede der Länder bei den Schutzquoten seien nicht akzeptabel."Die Sachbearbeiter werden offenbar durch die soziale und politischeUmgebung beeinflusst, in der sie arbeiten", sagte Schneider. Das BAMFmüsse den Handlungs- und Interpretationsspielraum der Entscheidereinschränken: "Die Chance auf Asyl darf nicht von der Zuweisung inein Bundesland abhängen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell