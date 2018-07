Rheinische Post: Schutz der Nachtruhe hat Vorrang

Düsseldorf (ots) - von Kirsten BialdigaLärm macht krank. Das ist keine neue Erkenntnis, trifft aber aufFluglärm in besonderem Maße zu: Steigt die Belastung durch Fluglärmum zehn Dezibel, nimmt das Risiko für depressive Episoden einerweithin beachteten wissenschaftlichen Studie zufolge durchschnittlichum 8,9 Prozent zu. Bei Straßenlärm steigt das Risiko um 4,1 Prozent,bei Schienenlärm sind es 3,9 Prozent. Kinder, die in Einflugschneisenwohnen, lernen schlechter, auch das ist erwiesen. Trotzdem gibt es inDeutschland kein gesetzlich verankertes Nachtflugverbot, sondernlediglich eingeschränkte Betriebsgenehmigungen für manche Flughäfenin den Nachtstunden. Die Folge sind zum einen Wettbewerbsverzerrungenzwischen den Airports. Wie leicht diese Regelungen durchbrochenwerden, lässt sich zum anderen an der stetig steigenden Zahlnächtlicher Starts und Landungen aufgrund von Verspätungen ablesen.Daraus folgt: Um die Nachtruhe wirklich zu schützen, braucht es eingesetzlich verankertes Nachtflugverbot. Wer dagegen ökonomischeGründe ins Feld führt, sollte die hohen Kosten durch Krankheiteninfolge von Fluglärm in seine Rechnung einbeziehen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell