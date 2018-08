Rheinische Post: Schulze drängt auf schnellen Glyphosat-Ausstieg

Düsseldorf (ots) - Nach dem US-Gerichtsurteil gegen denSaatgutkonzern Monsanto wegen Gefahren beim Pflanzengift Glyphosathat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf einen schnellenAusstieg aus der Anwendung entsprechender Pflanzenschutzmittel inDeutschland gedrängt. "Wir haben als Regierung einen klaren Auftragaus dem Koalitionsvertrag, den Glyphosateinsatz in dieserLegislaturperiode grundsätzlich zu beenden", sagte Schulze derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Es sei wissenschaftlichbelegt, dass Glyphosat maßgeblich die natürliche Artenvielfaltbeeinträchtige. "Umweltpolitisch ist deshalb die Beendigung dermassenhaft zum Einsatz kommenden glyphosathaltigenPflanzenschutzmittel unbedingt erforderlich", sagte Schulze. Sie riefihre Ministerkollegen Julia Klöckner und Jens Spahn (beide CDU) dazuauf, die Einschätzung des US-Gerichts zum Krebsrisiko durch Glyphosatzu prüfen. Das arbeitsschutzrechtliche Urteil in den USA beziehe sichauf Krebsrisiken, die zuletzt von den zuständigen europäischenBehörden verneint wurden, so Schulze. "Ich bin sicher, dass die fürFragen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und für dieGesundheitspolitik insgesamt zuständigen Ministerien fürLandwirtschaft und Gesundheit sich die Einschätzungen desUS-Gerichtes sehr genau daraufhin ansehen werden, ob eine veränderteBeurteilung des Krebsrisikos durch Glyphosat auch bei uns in Europaerforderlich ist", sagte die Umweltministerin.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell