Rheinische Post: Schulz will Staatsüberschüsse vollständig investieren

Düsseldorf (ots) - Der designierte SPD-Kanzlerkandidat MartinSchulz will die aktuellen Überschüsse des Bundeshaushaltes in Höhevon 15 Milliarden Euro vollständig investieren. Auf die entsprechendeFrage sagte Schulz der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe): "Ja, wir brauchen eine deutlich höhereInvestitionsquote. In Bildung und Ausbildung, in Infrastruktur, inPflege." Am Tilgen von Schulden sei zwar nichts falsch. "Umgekehrtweiß jeder Eigenheimbesitzer: Wenn man bei der Gebäudeunterhaltung ander falschen Stelle spart, wird's nachher teurer", sagte Schulz. DerInvestitionsstau sei doch offensichtlich, auf den Straßen, in denSchulen. "Wir müssen Ländern und Kommunen ermöglichen, dieInfrastruktur endlich in Schuss zu bringen", sagte der SPD-Politikerund mahnte einen flexiblen Umgang mit der aus seiner Sichtgrundsätzlich richtigen Schuldenbremse an. "Wir dürfen dieSchuldenbremse aber nicht so auslegen, dass sie zu einerInvestitionsbremse wird", sagte Schulz.