Rheinische Post: Schulz will an Hartz-IV-Sanktionen festhalten

Der designierte SPD-Kanzlerkandidat MartinSchulz will an den Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher festhalten. "Beiden Sanktionen geht es ja nicht um Schikanen. Sondern darum, dasssich selbstverständlich auch Bezieher von Hartz IV an bestimmteSpielregeln halten und etwa verabredete Gesprächstermine einhalten",sagte Schulz der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe). Er habe den Eindruck, dass dieses Thema "einbisschen überhöht" werde, sagte Schulz. Damit erteilte er einerzentralen Forderung der Linkspartei eine Absage, die als möglicherKoalitionspartner der SPD nach der Bundestagswahl wiederholt ein Endeder Hartz-IV-Sanktionen gefordert hatte.