Rheinische Post: Schulz verleiht SPD Flügel

Düsseldorf (ots) - von Michael BröckerDer Trend ist ein Genosse. Im Bund wie in NRW hält derMartin-Schulz-Effekt an. Die selbstbewusste SPD sammelt Stimmen ausdem Grünen-Milieu und dem Nichtwählerlager. Ihrem erklärtenHauptfeind, der AfD, können die Genossen aber bisher kaum etwasentgegensetzen. In NRW baut SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraftihren Vorsprung vor Armin Laschet und der CDU auf siebenProzentpunkte aus. Eine Wechselstimmung ist gut 80 Tage vor der Wahlnicht zu erkennen. An der Bilanz der Landesregierung kann das nichtliegen. Dort, wo Schulz die Kompetenz der SPD verortet, rangiert NRWunter ferner liefen. Bildungsausgaben, Armutsbekämpfung,Innovationsdynamik. NRW ist bestenfalls Mittelmaß. Nur jeder zweiteBürger ist mit der Arbeit von Rot-Grün zufrieden. Aber Kraft istbeliebt. Ihre persönlichen Werte sind trotz hanebüchener Fehler hoch,der Rückhalt in der Partei ist da. Die NRW-CDU müsste nun auf einprofiliertes inhaltliches Angebot setzen. Eine Reformagenda mitKlarheit und Kontur präsentieren, um den undifferenzierten Phrasenvon der sozialen Schieflage Fakten entgegenzusetzen. Doch dafürmüsste die CDU mutig sein. Nicht gerade die Kernkompetenz von Merkelund Laschet.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell