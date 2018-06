Rheinische Post: Schulz sieht Benachteiligungen von Deutsch-Türken als Grund für Unterstützung Erdogans

Düsseldorf (ots) - Der frühere SPD-Chef und Kanzlerkandidat MartinSchulz sieht in der gesellschaftlichen Benachteiligung vonDeutsch-Türken einen Grund dafür, warum viele von ihnen bei dertürkischen Präsidentschaftswahl Recep Tayyip Erdogan wählten. "DerJubel für Erdogan ist auch eine Reaktion auf die vielenBenachteiligungen, die Deutsch-Türken, die in der dritten odervierten Generation hier leben und deutsche Staatsbürger sind, immernoch erfahren", sagte Schulz der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Mittwoch). "Ob es die kleinen Fragen im Alltag sind, beispielsweisedanach, ob sie denn auch Deutsch sprechen, ob es Benachteiligungenbei Jobs oder Wohnungen sind - in vielen Bereichen gibt es keinegenügende Gleichberechtigung und zu viele Benachteiligungen", so derSPD-Politiker. Dann komme einer wie Erdogan, der diesen MenschenStolz vermittele. Die Identifikation mit Erdogan sei für vieleDeutsch-Türken, die in Deutschland Demütigung erfahren, eineKompensation, sagte Schulz. "Dass sie dabei einem autoritärenHerrscher zujubeln, ist dennoch schwer akzeptabel." Schulz sieht nundas Risiko eines künftig noch autoritärer auftretenden Erdogan. "Wirmüssen uns darauf einstellen, dass er mit allen Mitteln versuchenwird, das ganze Land auf seinen Kurs zu bringen", sagte Schulz. DieOpposition im Lande werde sich auf noch härtere Zeiten einstellenmüssen, fügte der frühere Präsident des Europaparlaments hinzu.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell