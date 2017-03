Düsseldorf (ots) - Der designierte SPD-Kanzlerkandidat MartinSchulz schließt einen EU-Beitritt der Türkei vorerst aus. "Unter dengegenwärtigen Umständen ist ein EU-Beitritt völlig ausgeschlossen",sagte Schulz der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe). Zu den verbalen Angriffen des türkischenPräsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen Deutschland und andereEU-Staaten sagte Schulz: "Jeder Regierungschef in Europa sollte ihmklipp und klar sagen, dass er derzeit sämtliche Grenzenüberschreitet." Finanzielle Sanktionen schloss Schulz nichtvollständig aus, äußerte aber Zweifel. "Es gibt Zahlungen im Rahmendes Flüchtlingsabkommens. Damit unterstützen wir aber nicht HerrnErdogan, sondern die in der Türkei lebenden Flüchtlinge", sagteSchulz. "Wenn man da kürzen würde, würde man also die falschentreffen." So sei Erdogan nicht beizukommen, sagte Schulz.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell