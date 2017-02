Düsseldorf (ots) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat diebevorstehende Wahl von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidentenals "Glücksfall" bezeichnet. "Frank-Walter Steinmeier mit all seinerErfahrung, seiner Ruhe und Verlässlichkeit ist in schwierigen Zeitenwie diesen ein Glücksfall für die Bundesrepublik", sagte Schulz derin Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).Deshalb freue sich nicht nur die gesamte SPD auf das neueStaatsoberhaupt, sondern auch die ganze Nation. "Steinmeier wird alsPräsident Brücken bauen und den Zusammenhalt stärken", sagte Schulz.Zum Abschied von Joachim Gauck erklärte Schulz: "Unser Dank giltJoachim Gauck, der Deutschland in den letzten fünf Jahren Mut gemachthat." Joachim Gauck sei ein Mann des Wortes und ein Herzensöffner.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell