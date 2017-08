Rheinische Post: Schulz: Schlüssel für bessere Bildung ist Abschaffung des Kooperationsverbots

Düsseldorf (ots) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sieht denSchlüssel für eine bessere Bildung in der Abschaffung desKooperationsverbots zwischen Bund und Ländern. "Das Verbot einerZusammenarbeit von Bund und Ländern in der Bildung ist Irrsinn",sagte Schulz der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). Dafür habe niemand Verständnis. "Schon gar nichtEltern, Lehrer und Schüler, wenn es in der Schule reinregnet. Wirwerden das Kooperationsverbot abschaffen." Der Knoten müsse endlichdurchschlagen werden. Schulz kündigte an, am Montag mit denMinisterpräsidenten der SPD einen nationalen Bildungspakt auf den Wegzu bringen. "Wir werden zwölf Milliarden Euro in die Bildung von derKita bis zur Hochschule investieren. Es geht um Schulsanierung, mehrPersonal, bessere Infrastruktur, moderne Lehrmittel undGebührenfreiheit für Unis und für den Meisterbrief." Weiter sagteSchulz: "Der Schlüssel dazu ist die Abschaffung desKooperationsverbots. Das werden wir auch in unserer Bildungsallianzdurchsetzen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell