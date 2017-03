Rheinische Post: Der Schulz-Effekt ist an der Saar verpufft Kommentar Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Erstmals wurde im Saarland bei einerLandtagswahl der sogenannte Schulz-Effekt einem Praxistest unterzogen- und er hat nicht gewirkt. Während die Sozialdemokraten stagnieren,legt die Union zu. Die amtierende Ministerpräsidentin AnnegretKramp-Karrenbauer hat die Wahl am Ende überraschend klar gewonnen.Der entscheidende Fehler der SPD-Spitzenkandidatin lag darin, dieOption für ein Bündnis mit dem Linksparteigründer Oskar Lafontainebewusst offen zu halten. Wer also die Fortsetzung der großenKoalition im Saarland wünscht, musste CDU wählen - viele Wähler habendas erkannt. Im Westen Deutschlands wollen die Menschen nicht von derSED-Nachfolgepartei regiert werden. Wenn die Sozialdemokraten aufBundesebene die Option Rot-Rot-Grün weiter offen halten, dann könnteauch bei der Bundestagswahl der Schulz-Effekt verpuffen. Die SPD istin ihrem Macht-Flirt mit der Linken zu weit gegangen. Ausgerechneteine Koalition im Saarland mit Lafontaine - das wäre die symbolischeAussöhnung zwischen Sozialdemokratie und ihrem abtrünnigen früherenParteichef gewesen. Die Wähler hatten ein feines Gespür für diesenTabubruch. In dem Ergebnis steckt für die Union trotz des klarenSiegs auch eine Warnung. Denn so wie die Wahl ein Test für denSchulz-Effekt war, so war sie auch ein Test, ob das Modell Merkeldiesem Schulz-Effekt standhalten kann. Das kann es eben nur, solangedie SPD willens ist, den Juniorpartner für die Union zu geben. Darausfolgt: So attraktiv der Lagerwahlkampf für die Union mit Blick aufKampagnen gegen Rot-Rot-Grün auch ist, überzeugend wirkt das nicht,wenn man selbst das Kanzleramt nur mit Hilfe der SPD halten kann.Kramp-Karrenbauer, die mit ihrem geräuschlosen und sachlichenRegierungsstil schon lange als Merkel von der Saar gilt, rücktspätestens mit diesem Wahlabend in den kleinen Kreis der möglichenMerkel-Nachfolger auf. Sie ist für diesen Job eine realistischeBesetzung. Die großen Verlierer der Saarland-Wahl sind die kleinenParteien. Durch den Machtkampf von Union, SPD und Linken wurden diekleinen Parteien an den Rand gedrückt. Grüne, FDP und AfD - sie allehaben ihre saarländischen Besonderheiten. So unterschiedlich diesedrei Parteien sind, eines haben sie gemeinsam: Ihren jeweiligenBundesverbänden sind diese Besonderheiten aus gutem Grunde peinlich.Nicht nur wegen der Stärke der Volksparteien, sondern auch wegeneigenen Unvermögens liegt die Zustimmung zu allen Dreien unter demTrend im Bund.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell