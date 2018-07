Rheinische Post: Schulministerin für längere Pfingstferien in NRW

Düsseldorf (ots) - NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) willsich für eine Verlängerung der Pfingstferien in Nordrhein-Westfaleneinsetzen. "Die Zustimmung dazu ist groß und ich unterstütze dasausdrücklich", sagte Gebauer der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag). Sie werde das Thema Ferienregelung in derKultusministerkonferenz ohnehin ansprechen, denn es gebe vieleFragen, die grundsätzlich einmal zwischen den Ländern besprochenwerden müssten, wie beispielsweise auch der Ferienbeginn. "Warumhaben Bayern und Baden-Württemberg immer zum letztmöglichen ZeitpunktSommerferien?", fragte die Schulministerin und fügte hinzu: "Hiermeine ich, dass es zu neuen Regelungen kommen muss". Diesedurchzusetzen sei aber "ein dickes Brett", die anderen Bundesländerhätten auch ihre Interessen. In der Kultusministerkonferenz (KMK)haben sich die Schulminister aller Bundesländer auf ein komplexesFerien-Reglement geeinigt. Grundlage für die Ferienregelung ist dasso genannte "Hamburger Abkommen". Danach beträgt dieGesamtferiendauer während eines Schuljahres 75 Werktage. DieSommerferien sollen grundsätzlich in der Zeit zwischen dem 1. Juliund dem 10. September liegen und mindestens sechs Wochen dauern.Abweichungen müssen in der Kultusministerkonferenz beschlossenwerden. Kurzfristig ist eine Änderung aber kaum möglich. "DieFerienpläne stehen bis 2023/2024 fest, und daher wird es hier keineschnellen Entscheidungen geben können", sagte Gebauer.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell