Düsseldorf (ots) - Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hatKanzlerin Merkel für das Aus der Jamaika-Verhandlungen scharfkritisiert und FDP-Chef Christian Lindner gegen Kritik in Schutzgenommen. "Frau Merkel, die eine respektable Persönlichkeit ist, hatdiesen Prozess gegen die Wand gefahren. Das war Politikversagen",sagte Schröder der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). "Herr Lindner hatte wenigstens eine Strategie. Erwollte nicht das Anhängsel für eine grün gewordene CDU undkonservativ gewordene Grüne sein. Das kann ich aus seiner Sichtverstehen." Der SPD riet Schröder zu einer großen Koalition. "Garnicht, geht nicht", so Schröder. "Die Alternativen zu einer großenKoalition sind schlechter." Bei der Suche nach einemKanzlerkandidaten 2021 zeigte sich Schröder auch offen für eineMitgliederbefragung: "Warum nicht?" Allerdings müsse die SPD jetzterst mal zeigen, dass sie eine Strategie habe. Für das schwierigeVerhältnis einiger SPD-Funktionäre zu ihm zeigte SchröderVerständnis. "Es gibt eben ein paar Funktionäre, die arbeiten sichgerne am früheren Kanzler ab, um selbst größer zu wirken."