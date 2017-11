Rheinische Post: Schröder will Nowitzki als Aushängeschild beerben

Düsseldorf (ots) - Wenn Superstar Dirk Nowitzki (39) in absehbarerZeit seine Karriere in der NBA beenden wird, will Dennis Schröder dieWerbefigur des deutschen Basketballs werden. "Ich will natürlichdiesen Schritt machen und der beste deutsche Basketballer sein. AberDirk Nowitzki ist eine ganz andere Person. Wenn er in ein, zweiJahren aufhört, möchte ich natürlich das Aushängeschild des deutschenBasketballs sein, ein Vorbild für alle deutschen Basketballer", sagteder 24-Jährige der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Montagausgabe). Der Spielmacher der Atlanta Hawks sieht dendeutschen Basketball insgesamt auf einem guten Weg: "Wir haben jetztfünf Deutsche in der NBA, es geht wirklich nach vorne. Viele Scoutshier fragen mich über die jungen Spieler in Deutschland aus. MeineFamilie, ein paar Freunde und ich wollen den deutschen Basketball imMarketing unterstützen und nach vorne bringen. Mit so vielendeutschen NBA-Spielern wie nie zuvor, ist es die richtige Zeitdafür."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell