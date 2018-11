Düsseldorf (ots) - Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder(SPD) sieht einen dramatischen Machtverlust der Bundeskanzlerin nachder Ankündigung, auf den Parteivorsitz zu verzichten. "DieVertrauensfrage ist für jeden Kanzler eine Möglichkeit, Gefolgschaftzu erzwingen. Ich würde es an ihrer Stelle heute machen", sagteSchröder der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). DieKanzlerin habe "ihren Zenit überschritten", sagte Schröder. Sie seiin der Europapolitik kaum noch in der Lage, für einen Aufbruch zusorgen. "Die Kanzlerin hat ihre Verdienste, aber die Reform Europastraue ich ihr nicht mehr zu. Man weiß ja auch nicht, wie lange sienoch im Amt ist." Auch die Dinge in ihrer Partei habe Merkel nichtmehr im Griff, so der Altkanzler. Der Verzicht auf das Parteiamt seiein Fehler. Die Arbeitsteilung zwischen Bundeskanzleramt undParteivorsitz könne in der SPD sinnvoll sein, in der CDU aber nicht."Die CDU ist eine Partei, die auf Machterhalt setzt und sich danachausrichtet. Da ist für einen Regierungschef der Parteivorsitzwichtig", sagte Schröder. Es bestehe nun "eine Gefahr von Neuwahlen".Die Vertrauensfrage wäre auch ein Weg, die CSU in dieKoalitionsdisziplin einzubinden. Die Kandidatur von Friedrich Merzfür den CDU-Vorsitz hält Schröder für rückwärtsgewandt. "DieseKandidatur scheint ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein. Daswäre ja eine Rückkehr zur alten CDU mit rückwärtsgewandten Antwortenauf die aktuellen Herausforderungen. Für die SPD wäre das gut. Wenndie CDU nach rechts rückt, ist Platz in der Mitte. Nur muss die SPDdiesen Platz dann auch politisch ausfüllen wollen", sagte Schröder.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell