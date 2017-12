Düsseldorf (ots) - Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hatRusslands Präsident Wladimir Putin als vertrauensvolle Personbezeichnet und ein Ende der Sanktionen gegen das Land gefordert.Außerdem attackierte er seine Kritiker. "Da steckt in der Kritik auchHeuchelei. Wenn ich im Aufsichtsrat eines amerikanischen Unternehmensitzen würde, hätten alle gesagt: toll", sagte Schröder der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).Schröder betonte, er hätte den Posten bei Rosneft auch ehrenamtlichangenommen. "Sicher. Das ist eine spannende Aufgabe." Gute deutscheBeziehungen zu dem Unternehmen und zu Russland seien "zutiefst imInteresse Europas", sagte Schröder. "Es geht um eine sichereVersorgung mit Rohstoffen, die wir für unsere Wirtschaft brauchen. Esgeht nicht zuletzt um Arbeitsplätze in Deutschland." Die Sanktionender EU gegen Russland würden irgendwann aufgelöst, zeigte sichSchröder überzeugt. Er betonte, dass sein Engagement seine privateEntscheidung sei. "Zum Einen: Das ist mein Leben. Ich bin ich. Zumanderen: Ich denke, dass mein Engagement für das Gemeinwohlausreichend belegt ist." Putin bleibe sein Freund. "Ich vertraueWladimir Putin." Im Übrigen müsse man in der internationalen Politikmit allen reden. "Wenn wir nur mit demokratisch einwandfreienPolitikern verhandeln würden, wären wir ziemlich einsam." EinRussland ohne Putin wäre überdies nicht besser. "Sie müssen eherdavon ausgehen, dass es nach Putin nicht besser wird." Auf der Krimund in der Ost-Ukraine wäre es womöglich auch ohne das EingreifenRusslands zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. "Das istein kulturell zerrissenes Land. Die Menschen im Donbass fühlen sichRussland zugehörig. Innerer Frieden lässt sich dort doch nicht durcheine von Kiew dominierte Polizei ermöglichen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell