Rheinische Post: Schröder fordert Kurswechsel der SPD

Düsseldorf (ots) - Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat die SPDzu einem Kurswechsel und einer stärker wirtschaftspolitischenAkzentuierung ihrer Politik aufgefordert. Sonst würde es für AndreaNahles auch als SPD-Chefin schwer. "Mit einer Politik, dieLinkspartei noch links zu überholen, gewinnen wir keinenBlumenstrauß", sagte Schröder der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Mittwoch). "Die SPD war immer dann erfolgreich, wenn sie nicht nursoziale, sondern auch wirtschaftliche Kompetenz hatte", so der74-jährige frühere Regierungschef. In Bayern seien 210.000 Wähler vonder SPD zu den Grünen gewandert und 180.000 zur CSU, den FreienWählern oder der FDP. "Das sind ja alles keine Linken." Nur wenn dieSPD in der Wirtschaftspolitik wieder das Vertrauen der Bürgergewinne, werde sie wieder Erfolg haben. "Wenn nicht, wird es auch fürdie Vorsitzende schwierig." Auf die Frage, ob es eine Erneuerung auchan der Spitze der Partei brauche, sagte Schröder: "Der Mensch istlernfähig. Das darf auch die SPD-Vorsitzende für sich in Anspruchnehmen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell