Rheinische Post: Schon 39 schwere Waldbrände in NRW in diesem Jahr

Düsseldorf (ots) - In Nordrhein-Westfalen hat es in diesem Sommeroffenbar schon jetzt so viele schwere Waldbrände gegeben wie seitvielen Jahren nicht mehr. "Bislang wurden für das Jahr 2018 39 Wald-,Heide- und Moorbrände größeren Ausmaßes gemeldet. Hierbeiberücksichtigt sind nur die sofort meldepflichtigen Ereignisse mitmehr als 100 Einsatzkräften", sagte eine Sprecherin desNRW-Innenministeriums der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Donnerstag). Vergleichszahlen über schwere Waldbrände mit mindestens100 Einsatzkräften in den vergangenen Jahren gebe es nicht, sagte dieSprecherin. Grund sei eine neue Zählweise der Waldbrände in NRW, dieerst im Mai per Erlass eingeführt worden sei. Beim Verband derFeuerwehren in NRW kann man sich an kein Jahr mit vergleichbar vielenWaldbränden erinnern. "Ich bin sicher, dass es mindestens seit zehnJahren nicht mehr so viele große Wald- und Feldbrände in NRW gegebenhat wie in diesem Sommer. Vielleicht ist es aber noch viel längerher. Aber ich kann nicht weiter in die Vergangenheit blicken", sagteChristoph Schöneborn, NRW-Landesgeschäftsführer des Verbandes derFeuerwehren, der "Rheinischen Post".www.rp-online.de