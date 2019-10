Rheinische Post: Scholz braucht als Vizekanzler doppelt so viele Mitarbeiter wie Vorgänger Gabriel

Düsseldorf (ots) -Sperrfrist: 18.10.2019 00:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) beschäftigt in seinem Ministeriumdoppelt so viele Mitarbeiter für die Erledigung der Aufgaben desVizekanzlers wie sein Vorgänger Sigmar Gabriel (SPD) in dervergangenen Legislaturperiode. Das geht aus einem Bericht zumPersonalbedarf des Bundesfinanzministeriums für denHaushaltsausschuss des Bundestags hervor, der der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Freitag) vorliegt. Demnach sind imFinanzministerium derzeit zehn Mitarbeiter damit beschäftigt, denMinister bei der Erledigung der Vizekanzler-Aufgaben zu unterstützen.Außenminister Gabriel benötigte dafür in der letzten Periode jedochnur fünf Mitarbeiter. Die Grünen sehen die Verdoppelung der Stellenfür die Vizekanzler-Aufgaben kritisch. "Warum braucht Olaf Scholz alsVizekanzler zehn Stellen, während sein Amtsvorgänger Gabriel mit dengleichen Aufgaben mit fünf Stellen auskam?", fragteGrünen-Haushaltssprecher Sven-Christian Kindler. Dafür gebe es keinennachvollziehbaren Grund. "Um es klar zu sagen: Das ist dreist. DerFinanzminister gönnt sich hier auf Kosten der Bürger zusätzlichesPersonal, für das es keinen echten Bedarf gibt", sagte Kindler. "Wirwerden uns in den anstehenden Haushaltsverhandlungen dafür einsetzen,dass diese Selbstbedienung von Minister Scholz ein Ende hat und imHaushaltsausschuss einen Antrag für die Streichung der zusätzlichenfünf Stellen einbringen", erklärte er. Insgesamt hatte Scholz dieAnzahl der Stellen bei Übernahme des Finanzministeriums um 46aufgestockt und dafür bereits viel Kritik erhalten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell