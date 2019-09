Rheinische Post: Nach Scholz-Aufruf: Tschentscher kritisiert Hürden bei S-Bahn-Bau

Düsseldorf (ots) - Nach dem Aufruf von Bundesfinanzminister OlafScholz (SPD) an Länder und Kommunen, mehr öffentliche Fördermittel zunutzen, hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD)Kritik an Hürden beim S-Bahn-Bau geübt. "Es stimmt, dass diePlanungsprozesse aufwendig und die Regelungen für die Inanspruchnahmevon Bundesmitteln oft kompliziert sind", sagte Tschentscher derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Der Nachweis derWirtschaftlichkeit und Förderfähigkeit großer Schnellbahnprojekte fürdie Kommunen stelle derzeit noch eine hohe Hürde dar, soTschentscher, der noch bis zum 1. Oktober den Vorsitz derMinisterpräsidentenkonferenz innehat. "Das hierfür vorgeseheneVerfahren der Standardisierten Bewertung berücksichtigt dietatsächlichen Kosten sowie die Verkehrs- und Umweltwirkungen vonÖPNV-Vorhaben in Ballungsräumen nicht hinreichend", sagteTschentscher. Dies gelte insbesondere für den hohen Handlungsdruck imHinblick auf die Luftreinhaltung zur Vermeidung vonDieselfahrverboten und die in Ballungsräumen stark gestiegenenBaukosten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell