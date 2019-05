Rheinische Post: Schneider sagt Nahles Unterstützung zu

Düsseldorf (ots) - Der Parlamentarische Geschäftsführer derSPD-Fraktion, Carsten Schneider, hat für vorgezogene Vorstandswahlengeworben und Fraktionschefin Andrea Nahles in ihrem Vorstoß bestärkt."Ich unterstütze Andrea Nahles", sagte Schneider der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Mittwoch). "Anhaltende Personaldebatten schwächendie SPD. Wenn es Kritik gibt, sollte das mit offenem Visier an dergeeigneten Stelle vorgetragen werden", sagte Schneider vor einerSondersitzung der Fraktion an diesem Mittwoch. Man habe jetzt dasgeordnete Verfahren zur regulären Wahl des Fraktionsvorsitzeseingeleitet. "Wir stehen vor entscheidenden Herausforderungen in denkommenden Wochen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Klarheit schaffenund diese lähmenden Debatten beenden", so der SPD-Politiker.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell