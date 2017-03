Rheinische Post: Schmadtke: Bundesliga verkraftet einen sehr starken FC Bayern

Düsseldorf (ots) - Jörg Schmadtke, Geschäftsführer des 1. FC Köln,hat keine Angst vor der Übermacht des FC Bayern München. "DerWettbewerb in der Bundesliga verkraftet einen sehr starken FC Bayern,schauen Sie sich die Zuschauerzahlen, den Wettbewerb an. Da ist allesstabil", sagte Schmadtke der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Samstagausgabe) vor der Liga-Begegnung mit den Münchnern.Schmadtke glaubt zwar, dass die 50+1-Regel bald fallen werde ("ImPrinzip ist die Geschichte entschieden"), es werde sich dadurch "abernichts Großes ändern. Es kommt mehr Geld in den Kreislauf. Werglaubt, er kann dann Bayern München einholen, liegt falsch".Schmadtkes Vertrag in Köln endet 2020. Bis dahin "will ich schonmindestens einmal mit diesem Klub international spielen", sagte er,"andererseits: Wenn wir 2020 komplett entschuldet wären, Eigenkapitalaufgebaut hätten, wäre ich auch zufrieden".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell