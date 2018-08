Rheinische Post: Schlecht vorbereitet

Düsseldorf (ots) - In der Sondersitzung des Rechtsausschusses hatdie Opposition es Peter Biesenbach (CDU) zu leicht gemacht. Erstmalsseit Wochen musste der NRW-Justizminister in der Affäre Sami A. dasWort ergreifen. Nach all der Schelte, die das NRW-Kabinett zuletzt inder Affäre einstecken musste, hätte die Opposition Biesenbacheigentlich in die Defensive zwingen müssen. Das schaffte sie abernicht. Biesenbach ließ seine Widersacher nach allen Regeln der Kunstauflaufen. Er charmierte, parlierte, dozierte und ging sogarteilweise zum Gegenangriff über, als er einzelne Vorwürfe derOpposition als "albern" abtat. Die Opposition konnte ihm nicht malein symbolisches Zugeständnis abringen. Biesenbach war einfach besservorbereitet als die Opposition. Was auch nicht allzu schwer war, dennSPD und Grüne hatten keinen einzigen Überraschungs-Trumpfvorbereitet. Sie wiederholten lediglich ihre Positionen dervergangenen Wochen. Das reicht nicht, wenn man einen altenFahrensmann wie Biesenbach herausfordern will.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell