Rheinische Post: Schicksalsnacht einer Kanzlerin Kommentar Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Gemessen daran, dass Merkel einst alsUmweltkanzlerin antrat, war ihr Auftritt bei der Weltklima-Konferenzin Bonn eher schwach. Doch gemessen daran, dass sie in den kommendenWochen ein kompliziertes Bündnis aus Kohle-Befürwortern undKlima-Schützern schmieden möchte, die noch weit mehr trennt als derStreit um den Umweltschutz, hat sie eine konkrete Kompromisslinievorgegeben: Ein Jamaika-Bündnis wird sich wie einst Rot-Grün beimAtom-Ausstieg einen klaren Fahrplan geben müssen, wie derklimaschädliche CO2-Ausstoß durch Kohle reduziert wird - und zwar inder laufenden Wahlperiode. Der Kanzlerin steht von heute auf morgeneine Schicksalsnacht bevor. Nur wenn es ihr gelingt, in den vielenStreitfragen von Klima, Migration, innerer Sicherheit und Finanzenden Knoten zu durchschlagen, kann sie noch einmal vier Jahreregieren. Sollten die Verhandler von Union, FDP und Grünen amFreitagmorgen nicht erklären, dass sie die Grundlage für viergemeinsame Regierungsjahre gefunden haben, dann steht auch MerkelsZukunft als Regierungschefin in Frage. Die viertgrößteWirtschaftsmacht der Welt kann nicht ewig weitersondieren. DieEntscheidung über Jamaika muss in dieser Woche fallen.