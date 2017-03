Rheinische Post: Schauspieler Jaenicke fordert von Helene Fischer mehr Engagement

Düsseldorf (ots) - Der Schauspieler Hannes Jaenicke wünscht sichvon Künstlerkollegen mehr Einmischung in gesellschaftspolitischeDebatten - zum Beispiel von Sängerin Helene Fischer. "Sie ist inRussland geboren. Stellen Sie sich mal vor, sie würde sich zurFlüchtlingsthematik, zu Putin, zur Syrien- oder Ukraine-Krise äußern.Sie hätte mit ihrer gewaltigen Fangemeinde richtig Einfluss", sagteJaenicke der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Dienstagausgabe). Es gebe schon viele engagierte Kollegen. "Aber esstimmt schon: Viele prominente Schauspieler wollen nicht anecken."Vielleicht hätten sie Angst vor den Politikern in den Fernsehgremien,vor den Reaktionen des Publikums. "Ich habe immer die Klappeaufgemacht, ich bin halt so", sagte Jaenicke.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell