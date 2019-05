Rheinische Post: Schauspieler Bjarne Mädel fordert realistischere Dialoge

Düsseldorf (ots) - Bjarne Mädel (51) verzweifelt an unnatürlichklingenden Dialogen in Drehbüchern. "Im echten Leben redet niemand inganzen Sätzen, niemand spricht sein Gegenüber dauernd mit Namen an",sagte der Schauspieler der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Donnerstag). "Sowas macht mich wahnsinnig, da werde ich bockig. Undsauer auf die Kollegen, die sich dem verweigern könnten. GestandeneKollegen wehren sich viel zu selten gegen Sätze, die für ein blödesPublikum geschrieben sind, vor allem in Krimis."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell