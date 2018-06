Rheinische Post: Schäuble soll im Asylstreit vermitteln

Düsseldorf (ots) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU)soll auf Wunsch der CDU-Spitze im Asyl-Streit zwischen CDU und CSUvermitteln. Die CDU-Führung und der Unionsfraktionsvorsitzende VolkerKauder hätten Schäuble gebeten, in den kommenden Tagen mit derCSU-Führung zu reden, um eine Kompromisslinie auszuloten, erfuhr dieDüsseldorfer "Rheinische Post" (Freitag) aus der CDU-Führung.Schäuble habe in der Flüchtlingspolitik immer wieder eine kritischeHaltung eingenommen, ohne die Loyalität zur Kanzlerin aufzugeben,hieß es. "Er besitzt auf beiden Seiten Glaubwürdigkeit." Zu einemGespräch zwischen Unionsfraktionschef Volker Kauder undCSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt werde es erst am Montag nachden Parteigremiensitzungen kommen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell