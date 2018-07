Rheinische Post: Satzung der Krupp-Stiftung verlangt, Einheit des Konzerns zu erhalten / Aufsichtsrat René Obermann geht

Düsseldorf (ots) - Im Streit um die Zerschlagung von Thyssenkruppmahnt die Belegschaft die Chefin der Krupp-Stiftung, Ursula Gather,sich an die Satzung zu halten. "Zweck der Stiftung soll es sein, dieEinheit des Unternehmens Fried. Krupp dem Willen seiner Vorfahrenentsprechend auch für die fernere Zukunft zu wahren", heißt es in derPräambel der Satzung, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag) vorliegt. Die Satzung, die Berthold Beitz 1967unterzeichnete, wurde im Konzern bislang gehütet wie ein Geheimnis.Die Stiftung sei bei der Verwaltung des Vermögens zwar frei, heißt esweiter in Paragraf 4. "Sie soll jedoch im Geiste des Stifters undseiner Vorfahren darauf achten, dass die Einheit des Unternehmensmöglichst gewahrt wird." Knut Giesler, Chef der IG Metall NRW, hatteöffentlich gemahnt, die Krupp-Stiftung müsse sich an ihren Auftraghalten. Zugleich kündigte Thyssenkrupp-Aufsichtsrat René Obermannseinen Rückzug an. Obermann hat Zweifel am Konzept des Tata-Deals,hatte dagegen gestimmt und sieht sich damit im Aufsichtsrat bei einergrundlegenden Frage in der Minderheit, sagte ein Kenner der Vorgängeder "Rheinischen Post". Daher hält der frühere Telekom-Chef es fürkonsequenter, das Mandat zur Verfügung zu stelle. Er selbst will sichdazu nicht äußern. Aus seinem Umfeld ist zu hören, Obermann habe derRücktritt von Hiesinger überrascht - das sei nicht Ziel seinerStimmabgabe gegen den Tata-Deal gewesen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell