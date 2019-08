Rheinische Post: Ein Sammelsurium an Ideen zum Klimaschutz Kommentar Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Auch die CDU hat die Zeichen der Zeit jetzterkannt. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer undUnionsfraktionsvize Andreas Jung haben erste weitreichende Vorschlägefür mehr Klimaschutz unterbreitet. Allerdings formuliert dieParteispitze ihre Pläne noch nicht klar und konkret genug. Deshalbragt zunächst heraus, dass die Union den Austausch alter Ölheizungenmit einer "Abwrackprämie" unterstützen will und auch die energetischeGebäudesanierung endlich durchsetzen will. In dem Plan der CDU stecktsicher noch mehr. So will die Union das System der Steuern undAbgaben auf Energie streng auf mehr Klimaschutz ausrichten. Das istsicher richtig und dürfte bedeuten, dass die Verbrennung fossilerKraftstoffe künftig teurer werden soll. Allerdings vermeidet die CDUein klares Bekenntnis zur Bepreisung von CO2, wie sie von allenKlimaexperten dringend gefordert wird. Ohne dieses Bekenntnis wirkendie Vorschläge wie ein unsystematisches Sammelsurium von Einzelideen.Statt Belastungen werden zunächst vor allem Entlastungen der Bürger,wie etwa die Abwrackprämie, konkret benannt. Völlig unklar bleibtauch, wie Kramp-Karrenbauer die Maßnahmen finanzieren will. Wennzugleich die "schwarze Null" im Haushalt unangetastet bleiben soll,wird die Bundesregierung andere, möglicherweise auch sozialeMaßnahmen streichen müssen - und zwar sofort schon in denVerhandlungen zum Etat 2020. Wie sie das organisieren will, bleibtdas Geheimnis der CDU-Chefin. Für die Volkspartei CDU richtig ist derVersuch, auf dem steinigen Weg hin zu mehr Klimaschutz möglichstviele Menschen mitzunehmen. Die Bürger sind generell dazumehrheitlich bereit, doch wenn es um ihr eigenes Verhalten im Verkehroder um die eigene Immobilie geht, tun sich die meisten schwer.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell