Rheinische Post: SPD will stärkere Förderung der Stahlindustrie

Düsseldorf (ots) - Die SPD im Saarland hat eine stärkere Förderungder deutschen Stahlindustrie als Antrag an den SPD-Bundesparteitagauf den Weg gebracht. "Helfen wir der Stahlindustrie nicht, könntenbald die Lichter ausgehen", sagte die Landesparteichefin undVize-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Montag). So ambitioniert wie die Regierung den Klimaschutzangehe, müsse sie nun auch der Industrie helfen, Zukunftsimpulseumsetzen zu können. Die Bundesregierung wird in dem Antragaufgefordert, ein milliardenschweres Programm für densozial-ökologischen Umbau der Industrie aufzulegen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell