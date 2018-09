Düsseldorf (ots) - Die SPD hat personelle Konsequenzen aus demrechtsextremistischen Vorgang in der sächsischen Polizei gefordert."Ich erwarte, dass diese Männer aus dem Polizeidienst entlassenwerden", sagte SPD-Innenexperte Burkhard Lischka der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). Dass zwei sächsische SEK-Beamten denNamen des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt als Tarnnamen für einenEinsatz während des Erdogan-Besuches benutzten, sei an Zynismusgegenüber den Opfern des NSU nicht zu überbieten, erklärte Lischka.Die FDP sieht darüber hinaus grundsätzliche Anforderungen an dieVerantwortlichen in Sachsen. Der Vorgang werfe die Frage auf, "obhier grundsätzlich eine stärkere Sensibilisierung erforderlich ist",sagte FDP-Innenexpertin Linda Teuteberg der "Rheinischen Post".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell