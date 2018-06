Rheinische Post: SPD verlangt Nachbesserungen bei Flughafenkontrollen

Düsseldorf (ots) - Die SPD will nach der Ausreise desmordverdächtigen Irakers Ali B. und seiner Familie über den FlughafenDüsseldorf die Kontrollen verschärfen. "Wir haben offenbar einKontrolldefizit an unseren Flughäfen", sagte SPD-InnenexperteBurkhard Lischka der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag).Anders könne er sich "nicht erklären, dass ein Krimineller mitTickets, die auf andere Namen ausgestellt sind, ohne Problemeausreisen kann", sagte er. "Das müssen wir ändern", so derSPD-Politiker.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell