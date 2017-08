Rheinische Post: SPD und Grüne befürchten Fake-News-Anstieg

Düsseldorf (ots) - SPD und Grüne befürchten im Wahlkampf einedeutliche Zunahme von Falschmeldungen, so genannter Fake News, vorallem aus der rechten Szene. "Wir erleben seit einem Jahr, dass vorallem rechte Kreise über Facebook und andere soziale MedienFalschmeldungen über die Grünen verbreiten", sagte derWahlkampfmanager der Grünen, Robert Heinrich, der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Wir rechnendamit, dass das in den nächsten Wochen weiter deutlich anwachsenwird", sagte Heinrich. Zur Abwehr der Fake News haben die Grünen nachseinen Angaben eine eigene "Netzfeuerwehr" aus 2600 grün-affinenNutzern in den sozialen Medien etabliert. Sie werde "immer dannmobilisiert, wenn irgendwo gefährliche Fake News auftauchen", sagteHeinrich. Ähnliche Beobachtungen macht Tobias Nehles, der Leiter desdigitalen SPD-Wahlkampfes. "In Zeiten einer Verdichtung vonpolitischer Kommunikation, wie beispielsweise im Wahlkampf, nimmt dasFake-News-Aufkommen deutlich zu", sagte Nehles der Zeitung.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell