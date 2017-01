Rheinische Post: SPD und Grüne in NRW für Fußfesseln und schnellere Abschiebehaft

Düsseldorf (ots) - SPD und Grünen in NRW wollen wesentlichschärfer als bislang gegen terroristische Gefährder vorgehen. Dasgeht aus dem Entwurf für einen gemeinsamen Entschließungsantrag derbeiden Landtagsfraktionen hervor, der der "Rheinischen Post"vorliegt. In dem Antrag, dem die Fraktionen heute (Dienstag) nochformal zustimmen müssen, wird die rot-grüne Landesregierung in NRWaufgefordert, "sich auf Bundesebene für eine Erleichterung derAbschiebungshaft für Gefährder, von denen eine erhebliche Gefahr fürdie Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder die Gefahr derBegehung terroristischer Straftaten ausgeht, einzusetzen". Fernerwird die Landesregierung dazu aufgefordert, "sich aufBund-Länder-Ebene für eine verfassungsfeste Definition des Gefährderseinzusetzen und eine Regelung zur Anwendung von sog. Fußfesseln zuerarbeiten". Am Mittwoch wollen SPD und Grüne denEntschließungsantrag dem Plenum zur Abstimmung vorgelegen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell