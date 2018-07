Rheinische Post: SPD lehnt schnellere Erhöhung der Verteidigungsausgaben ab

Düsseldorf (ots) - Die SPD lehnt eine schnellere Erhöhung desVerteidigungsetats ab. "Statt weitere Milliarden in die Rüstungsollten wir jeden verfügbaren Euro in sozialen Wohnungsbau und eineEntspannung des Mietmarktes investieren", sagte SPD-Vize ThorstenSchäfer-Gümbel der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Erreagierte damit auf den Vorschlag von Unionsfraktionschef VolkerKauder, das 1,5-Prozent-Ziel des Anteils der Verteidigungsausgaben amBruttoinlandsprodukt bereits in dieser Wahlperiode erreichen zuwollen. "Die CDU knickt vor Donald Trump ein", sagte Schäfer-Gümbel.Der Verteidigungshaushalt wachse bereits deutlich.Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen habe "mehr Geld als sieumsetzen kann", so der SPD-Politiker.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell