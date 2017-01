Rheinische Post: SPD fordert drei Milliarden Euro für Ganztagsschulen aus Überschüssen

Düsseldorf (ots) - SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil hatBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) aufgefordert, einenwesentlichen Teil der Haushaltsüberschüsse für Schulen auszugeben."Drei Milliarden Euro sollten in den Ausbau von Ganztagsschulengehen", sagte Heil der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe). Jetzt sei die Zeit für Investitionen. "DieBürgerinnen und Bürger haben die Überschüsse erwirtschaftet, nunsollten wir das Geld in ihrem Interesse investieren: etwa in denAusbau der digitalen Infrastruktur und in die Modernisierung unsererSchulen", sagte Heil.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell